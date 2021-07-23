Администрация московского театра «Современник» все-таки скорректировала монолог главной героини пьесы «Первый хлеб» после претензий со стороны организации «Офицеры России». Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы» со ссылкой на зрителей в зале. Из текста, который произносит Лия Ахеджакова, убрали нецензурную брань.

По сюжету героиня Ахеджаковой оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Первоначальную версию ее монолога «Офицеры России» расценили как оскорбление ветеранов.

