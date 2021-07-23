В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегальными мигрантами на борту

Это сообщает министерство обороны Турции. По его данным, ЧП произошло в 260 километрах к юго-западу от турецкого города Каш. Причем сигнал бедствия турецкие военные получили еще накануне вечером. К месту аварии были направлены два фрегата и самолет ВМС Турции. О судьбе всех находившихся на борту пока ничего неизвестно, поисковую операцию осложняют непростые погодные условия.