В Средиземном море у берегов Турции затонула лодка с 45 нелегальными мигрантами на борту

Это сообщает министерство обороны Турции. По его данным, ЧП произошло в 260 километрах к юго-западу от турецкого города Каш. Причем сигнал бедствия турецкие военные получили еще накануне вечером. К месту аварии были направлены два фрегата и самолет ВМС Турции. О судьбе всех находившихся на борту пока ничего неизвестно, поисковую операцию осложняют непростые погодные условия.
2021-07-23T20:03:42+03:00
2021-07-23T20:03:42+03:00
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20:03, 23 июля 2021
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