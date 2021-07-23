Число жертв наводнений в провинции Хэнань в центре Китая увеличилось до 56 человек

Еще пятеро числятся пропавшими без вести, — передает со ссылкой на местные власти агентство Синьхуа. Большинство жертв погибли в затопленном автомобильном туннеле в городе Чжэнчжоу, в котором оказались сотни машин. Это сооружение спасатели продолжают осушать до сих пор.

С середины июня небывалые ливни и наводнения накрыли сначала Северное Причерноморье, потом Западную Европу, а теперь и Азию.

