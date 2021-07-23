Азербайджан обвинил Армению в гибели военного при обстреле на границе между странами

В Ереване заявляют о провокации со стороны Баку и сообщают о раненых.

Азербайджанский МИД утверждает, что вся ответственность за происходящее лежит на Армении, которая пытается обострить ситуацию в регионе, атакуя позиции азербайджанской армии. В результате снайперского выстрела на Кельбаджарском участке погиб военный. В свою очередь, по версии армянского Минобороны, огонь первой открыла другая сторона. Причем этому предшествовало предположительно выяснение отношений между азербайджанскими военными, о чем свидетельствуют сообщения о жертве. В Ереване подчеркивают, что огонь со стороны Армении был ответным, а вся ответственность – на Азербайджане.

Известно также, что входе перестрелки ранены трое армянских военных. Ситуация на границе остается напряженной с середины мая, стороны периодически сообщают об инцидентах. В Российском МИДе ранее выразили обеспокоенность в связи с регулярными обстрелами и призвали воздержаться от силовых методов.

Накануне сообщалось, что Баку снова предложил Еревану подписать мирный договор о признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ