Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал запрет своим адвокатам на пронос ноутбуков и смартфонов на свидания с ним в колонии. Согласно публикации на сайте суда, апелляция поступила туда накануне, ее подробности пока неизвестны. В колонии №3 в городе Покров Владимирской области Навальный находится с марта – после того, как ему заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».