Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал запрет своим адвокатам на пронос ноутбуков и смартфонов на свидания с ним в колонии. Согласно публикации на сайте суда, апелляция поступила туда накануне, ее подробности пока неизвестны. В колонии №3 в городе Покров Владимирской области Навальный находится с марта – после того, как ему заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».
2021-07-23T20:00:52+03:00
2021-07-23T20:00:52+03:00
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20:00, 23 июля 2021
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