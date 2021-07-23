Народный артист России Михаил Боярский выписался из больницы, куда ранее попадал с коронавирусом

Об этом рассказал его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, Боярский-старший перенес болезнь в легкой форме, несмотря на возраст и большое количество сопутствующих заболеваний. Он также подчеркнул, что 71-летний артист в январе прививался вакциной «Спутник», а прямо накануне заболевания собирался ревакцинироваться, но не успел.