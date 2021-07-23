Три человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Туве

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По ее данным, авария произошла на круговой развязке на подступах к городу Кызыл. У грузовика отказали тормоза, и он влетел в легковушку. Ее водитель и два пассажира, один из которых ребенок, скончались на месте. Еще две женщины и ребенок госпитализированы.
2021-07-23T19:31:46+03:00
2021-07-23T19:31:46+03:00
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19:31, 23 июля 2021
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