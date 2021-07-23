Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу России на Украину

В то же время, просьбу России рассмотреть заявление в срочном порядке страсбургские судьи отклонили из-за «отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба правам, вытекающим из Европейской конвенции».

Эта жалоба стала первым в российской истории межгосударственным иском ЕСПЧ. В нем Москва требует осудить Киев за нарушение прав человека в Донбассе, водную блокаду Крыма, ограничения на использование русского языка и работу русскоязычных СМИ. Кроме того, на Украину возлагается ответственность за сбитый Боинг малайзийских авиалиний.