Верховный суд отказался рассматривать иск партии «Яблока» к Центризбиркому, в котором та требует открыть всеобщий доступ к видеотрансляции с избирательных участков. Информацию в картотеке суда обнаружило издание «МБХ Медиа». Отказ в рассмотрении вынесен на следующий день после того, как иск поступил – 21 июля. Никаких обоснований этому не приводится.

В середине месяца ЦИК объявил, что на выборах в этом году запись из камер будет транслироваться только в специальных центрах по наблюдению за процессом. Это обосновывают соображениями экономии.

