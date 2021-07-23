Церемония открытия 23-х летних Олимпийских игр завершилась в Токио

Ее провели на практически пустом стадионе, куда пустили только императора Нарухито, президента МОК Томаса Баха, 950 высокопоставленных официальных лиц и самих спортсменов. В начале церемонии участники почтили память всех погибших от пандемии коронавируса, затем прошел парад национальных делегаций, была принесена олимпийская клятва, поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады. Это сделала теннисистка Наоми Осака.

Игры пройдут до 8 августа. Россияне на них соревнуются без национальной символики из-за допинговых санкций.