Журналист Рождественский обжалует решение Минюста о внесении в реестр иноагентов

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

И.Рождественский уточнил, что официальных уведомлений от ведомства он не получал. «Минюст меня ни о чем не уведомлял. Как и все простые смертные, я некоторое время назад зашел на его сайт и обнаружил, что мою фамилию включили в список иностранных агентов. Сказать могу в этой связи только одно: обязательно обжалую это во всех российских судах и, если потребуется, в международных судах», — отметил журналист.

Минюст в пятницу включил в реестр иностранных агентов зарегистрированное в Латвии юрлицо The Insider SIA. В реестре указывается, что оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Помимо The Insider, Минюст также признал иноагентами пятерых журналистов: Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака.