Аргентина пригрозила разорвать контракт на покупку «Спутника» из-за срыва поставок. Как пишет местная пресса, Россия лишает Аргентину возможности прививать население только своей вакциной.

«Вы оставляете нас, практически, без шансов быть верными вам и нашим договоренностям», — написала накануне в письме заместителю директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолию Браверману советник президента Аргентины по вопросам вакцинации Сесилия Николини, сообщает аргентинская газета Насьон. — По данным издания, Аргентина недополучила более 18 млн доз российской вакцины, в том числе, второго компонента Спутника, которым срочно должны быть привиты граждане страны в возрасте 70+. В соответствии с письмом, власти страны понимают «производственные трудности», с которыми сталкивается Россия, однако, говорится в письме, прошло уже более полугода, и Аргентина начинает получать антивирусные вакцины из других стран, чьи партии поступают в строгом соответствии с оговоренным графиком.

Британская Гардиан пишет, что аргентинцы провакцинировались полностью двумя дозами лишь на 12 процентов. Чуть более трети населения получило лишь только одну дозу. Это, отмечает издание, резко контрастирует с соседними Чили и Уругваем, которые не делали ставку только на Спутник, и где полностью привились более 60 процентов граждан. Автор статьи обращает внимание на то, что нынешнее состоянии вакцинации делает Аргентину особенно уязвимой перед натиском наиболее заразного индийского штамма или варианта Дельта. То , что она оказалась в такой зависимости от российской вакцины также усугубляется и принятым парламентом в конце прошлого года законом, который наложил запрет на импорт американских Файзера и Модерны: по, скорее всего, политическим причинам, которые, судя по всему, сыграли с ней злую шутку, страна тогда сделала ставку на комбинацию Спутник— Синофарм— АстраЗенека. Сейчас, сообщает Гардиан, отсутствие второго компонента Спутника V привело к тому, что шесть млн аргентинцев остаются без второй дозы — и это в преддверии угрожающих нынешнему политическому раскладу промежуточных выборов в парламент страны, которые должны состояться в ноябре.

Аргентинские СМИ пишут, что из-за сбоев с поставками российской вакцины медицинские власти страны экспериментируют с вакцинацией препаратами других производителей в качестве второй дозы после прививки Спутником V.

Власти Аргентины заявили о «критической» задержке поставок «Спутника V». Страна не получила в июле 5,5 млн доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 млн — второго.

Оппозиционный депутат Фернандо Иглесиас считает, что аргентинцев использовали для испытания российской вакцины:

«Есть две группы во власти. Одна, которая работала на AstraZeneca, а другая, непрозрачная. которая работала на Владимира Путина. Они пришли с вакциной, которая была наихудшей, потому что у них даже не было третьей фазы испытаний. Мы, аргентинское население, фактически обеспечили им этот этап испытаний. Электронное письмо советника президента показывает, что на самом деле их беспокоит то, что они использовали вторую дозу вакцины в целях пропаганды. Единственный план, который у них есть, — это пропаганда, переизбрание и безнаказанность» — сказал он.

Советник президента Аргентины сообщила, что контракт может быть разорван, а вакцины начнут закупать в США

Заместитель председатель совета федерации РФ Константин Косачев считает ситуацию с недопоставкой вакцину в Аргентину неприятной и считает, что этот технологический сбой в ближайшее время будет оперативно исправлен.

Косачев также отметил, что в этой ситуации нет никакой политики.