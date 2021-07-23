В «Современнике», несмотря на возникшие претензии, меньше чем через час все же снова покажут спектакль «Первый хлеб»

В столичном театре «Современник», несмотря на возникшие после премьеры претензии, меньше чем через час все же снова покажут спектакль «Первый хлеб».

Общероссийская проправительственная организация «Офицеры России» усмотрела в постановке оскорбление ветеранов. В письме, которое было направлено в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы говорится, что подобные пьесы не должны показываться на сцене театра, финансирование которого идет из бюджетных средств.

Так, «Офицеры» указывают, что сразу после премьеры к ним стали поступать многочисленные обращения со стороны ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, которые усмотрели в постановке необоснованную и порой излишнюю нецензурную лексику, а также пропаганду ЛГБТ. Последней каплей, говорится в заявлении, стал монолог главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. В нем она «буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов».

В завершении обращения председатель Президиума движения Сергей Липовой потребовал, чтобы к сегодняшнему дню монолог был переписан.

Согласно данным сайта театра, на сегодняшний спектакль распроданы все билеты