Они стартуют в беспрецедентных условиях, связанных с пандемией коронавируса, а также дискуссией в японском обществе относительно целесообразности проведения состязаний.

Старт Играм был дан практически при пустых трибунах. На Олимпийском стадионе, вмещающем более 60 тысяч человек, присутствовало лишь 950 зрителей: это официальные лица и журналисты. Тем не менее, церемония прошла со всеми традиционными атрибутами. Началась она с театрализованных представлений, которые в этом году связаны с культурой и историей Японии. Хватало и символизма: олимпийские кольца были сделаны из деревьев, которые еще в 1964 году высадили участники предыдущих Игр в Токио. А под национальный гимн был поднят флаг Японии.

Неизбежной оказалась и тема эпидемии коронавируса: начиная от спортсменов, которые занимались на тренажерах – символ нескольких месяцев, когда атлетам приходилось тренироваться исключительно дома – и заканчивая танцем, символизирующим уход человека из жизни. В этот момент была объявлена минута молчания в память по умершим от коронавируса.

Впрочем, затем на стадион начали выходить спортсмены из более чем 200 стран: их парад из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию растянулся более чем на 2 часа. Перед ними выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, назвавший Игры «светом в конце тоннеля пандемии». Официально же открыл Олимпиаду японский император Нарухито.

Жители Токио, впрочем, разделились на два лагеря. Часть из них приветствует начало Олимпиады.

Другие же вышли протестовать прямо во время церемонии открытия. Группа активистов столпилась в 400 метрах от стадиона перед полицейским оцеплением, требуя не проводить Олимпиаду в условиях пандемии коронавируса.

Ранее японская пресса проводила опросы, согласно которым больше половины жителей страны выступали за отмены Игр в Токио или же их повторный перенос.

Первоначально Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за эпидемии коронавируса ее перенесли ровно на 1 год.

Российские флаг и гимн на играх в Токио увидеть и услышать не удастся из-за санкций, связанных с допинговыми нарушениями. Спортсмены будут выступать как команда Олимпийского комитета России. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что это можно использовать в качестве мотивации.

Лавров назвал обидным и досадным тот факт, что сборной приходится выступать не под национальным флагом.

Журналист Дмитрий Гордон считает, что присоединение Крыма к России на сайте токийской Олимпиады объясняется ошибкой организаторов, которую они вскоре исправили. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

Дмитрий Гордон уверен, что Крым рано или поздно вернется под контроль Украины.