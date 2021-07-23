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18:09, 23 июля 2021

РБК: В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения – это Дагестан

Издание отмечает, что впервые тройку регионов, лидирующих по доле начавших вакцинацию, вошла Чечня. В пятерке лидеров – Москва и Подмосковье.

Вместе с тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в целом по России темпы прироста заболевших снижаются, однако, в пяти регионах – Адыгее, Ставропольском крае, Астраханской, Томской и Еврейской автономной областях – заболеваемость в последние дни повысилась более чем на 20%. Попова также сказала, что все больше россиян заражаются коронавирусом на зарубежных курортах.

Ехать на курорты стоит только тем, у кого есть иммунитет к инфекции, — напомнила Попова.

По последним данным властей, в России за сутки выявили еще почти 24 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 795 заболевших. В Москве, которая до сих пор остается лидером обоих списков, ситуация все же улучшается. Об этом сказал мэр Сергей Собянин.

При этом Собянин подчеркнул, что на фоне снижения роста заболеваемости москвичи более небрежно относятся к мерам предосторожности, что недопустимо.


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