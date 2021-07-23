Пассажиров РЖД из-за аварии на Транссибе могут начать перевозить самолетами

Сейчас в компании обсуждают это с авиаперевозчиками. Пока продажа билетов на поезда на Дальний Восток и обратно приостановлена на три дня.

Наводнение в Забайкалье нанесло огромный ущерб местным жителям, многие из которых к теперь могут остаться без средств к существованию, — рассказал «Эху» корреспондент местного информационного агентства Чита.ру Егор Захаров.

Захаров объяснил, что для значительной части жителей в регионе попросту нет рабочих мест.



Местные власти уже отчитались о создании пунктов временного размещения для пострадавших от наводнения в Забайкалье. Глава городского поселения Шилкинское Сергей Сиволап сказал, что они обустроены с учетом коронавирусных ограничений.

На критическую ситуацию в регионе внимание правительства обратил Владимир Путин. Президент поручил обеспечить бесперебойное снабжение прилегающих к Транссибу регионов всем необходимым.

По оценкам президента, на восстановление первой ветки уйдет двое с половиной суток, полностью движение восстановят через пять дней.

