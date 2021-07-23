С сайта газеты «Ведомости» исчезла колонка находящегося в СИЗО Ивана Сафронова

Обвиняемый в госизмене журналист написал для издания о том, как в России людей преследуют по так называемым «шпионским статьям».

Ошибка 404, «возможно, неправильная ссылка» — такое сообщение видят пользователи на сайте «Ведомостей» вместо колонки, которую написал находящийся более года под стражей по делу о госизмене советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов. Статью в газету он передал через своих адвокатов. Материал уже прочитали в Кремле и, как рассказал пресс-серкетарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Эха», на колонку обратят внимание Владимира Путина.

Новость о включении колонки Сафронова в дайджест появилась и на сайте «Ведомостей», но сам материал вскоре после брифинга пресс-секретаря президента на ресурсе открываться перестал. Вскоре оказался недоступен весь сайт. В редакции утверждают, что речь идет о хакерской атаке. Ресурс возобновил работу чуть более часа назад, колонка Сафронова по-прежнему не открывается и не ищется через поиск. В информационном сообщении «Ведомостей» указывается, что работа сайта восстановлена лишь частично. Полное восстановление займет некоторое время. При этом шеф-редактор сайта Александр Малахов, не вдаваясь в детали, сообщил газете РБК, что материал пропал не по техническим причинам, но онлайн-редакция к его исчезновению отношения не имеет.

Руководство «Ведомостей» удаление статьи с сайта пока не прокомментировало.

Журналист Николай Сванизде считает публикацию колонки Ивана Сафронова очень смелым поступком газеты «Ведомости». Об этом он сказал в нашем эфире.

«То, что ее повесили, надо понимать, как проявление высочайшего гражданского мужества редакции «Ведомостей». И они за это мужество сразу же схлопотали».

По мнению Сванидзе, Россия уже давно живет в условиях цензуры, так что удаление колонки с сайта газеты не удивительно.

Сейчас статья доступна на сайте «Эха».