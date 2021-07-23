Суд в Москве оштрафовал Валентину Муженскую, которую задержали за отказ надеть маску в МФЦ

Об этом пишет интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Муженской Наталью Моисееву. По ее словам, москвичку оштрафовали на 4000 рублей за неповиновение полиции.

Задержание произошло 25-го июня. По словам Муженской, она ненадолго сняла маску, после того, как ей стало дурно из-за жары. При этом женщину силой выволокли из МФЦ, а позже завели дело о насилии над силовиками – но прокуратура отменила решение.