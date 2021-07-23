Сайт газеты «Ведомости» частично восстановил работу после DDOS-атаки

Он подвергся ей около 4-х часов назад, после того, как на нем опубликовали колонку журналиста Ивана Сафронова «Шпионов бы делать из этих людей». Там Сафронов, который сам уже больше года находится в СИЗО по секретным обвинениям в госизмене, рассуждает, как силовики симулируют расследования по таким делам вместо реального поиска шпионов.
2021-07-23T17:32:03+03:00
2021-07-23T17:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 23 июля 2021
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