Сайт газеты «Ведомости» частично восстановил работу после DDOS-атаки

Он подвергся ей около 4-х часов назад, после того, как на нем опубликовали колонку журналиста Ивана Сафронова «Шпионов бы делать из этих людей». Там Сафронов, который сам уже больше года находится в СИЗО по секретным обвинениям в госизмене, рассуждает, как силовики симулируют расследования по таким делам вместо реального поиска шпионов.