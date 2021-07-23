Мурашко: Количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в России достигло 35 миллионов человек

Количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в России достигло 35 миллионов человек, — объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по словам чиновника, темпы вакцинации в стране за последние недели выросли вдвое.

Только за последние семь дней вакцинировалось еще 2 миллиона россиян. Единственным регионом с долей вакцинированных ниже 10% остается Дагестан. В некоторых регионах темпы вакцинации выросли в 3 и более раз.

Лидеры сейчас – Москва, Московская область, Краснодарский край и Чечня. Необходимый уровень вакцинации для достижения коллективного иммунитета Мурашко оценивает в 80%.