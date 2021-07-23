В Астраханской области вводится жесткий карантин из-за коронавируса, сообщает пресс-служба региональной администрации

С 26-го июля отменяются массовые мероприятия с любым числом участников, закрываются ТЦ и крытые рынки, фудкорты, фитнес-центры, кинотеатры и другие общественные места. С начала лета ежесуточный прирост заболеваемости в области вырос в 6 раз.
2021-07-23T17:30:50+03:00
2021-07-23T17:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 23 июля 2021
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