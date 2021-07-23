Интернет-издание The Insider и пятерых журналистов ряда СМИ признали в России иностранными агентами

Министерство юстиции расширило свой реестр зарубежных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него сегодня включили латвийскую компанию, которая является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. В свою очередь его главный редактор Роман Доброхотов сообщил в интервью сайту МБХ-медиа, что The Insider продолжит свою работу без изменений. По его словам, это издание, которое зарегистрировано в Латвии и соответственно подчиняется местному законодательству, а его представительства в России нет.

Минюст также признал иностранными агентами журналистов интернет-изданий «Открытые медиа» и «Проект», который ранее власти назвали нежелательным в России. В список вошли Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Ранее работа «Проекта» на территории России была расценена властями, как представляющая угрозу основам конституционного строя и безопасности и поэтому признана нежелательной на территории страны.

Все внесенные в список иностранных агентов в последнее время публиковали громкие расследования, большинство из которых касались высокопоставленных российских чиновников.