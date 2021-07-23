В Японии проходит церемония открытия Олимпиады

В ходе нее российские спортсмены следовали под флагом национального олимпийского комитета.

Впервые в истории Олимпийские игры открывают без зрителей на трибунах. На Национальном стадионе собрались только официальные лица. Там артисты исполнили танец под названием «Уход из жизни», посвященный всем, кто умер от коронавируса. А затем состоялась минута молчания в память о жертвах пандемии COVID-19.

Далее спортсменов приветствовали глава международного олимпийского комитета Томас Бах и император Японии Нарухито, который объявил о начале игр. Спортсмены из России вышли на церемонию открытия Олимпиады под флагом ОКР. Его несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В этом году у всех команд по два знаменосца, мужчина и женщина – так подчеркивается равноправие. Уже сейчас специалисты и букмекеры делают прогнозы о выступлениях спортсменов. По словам главы олимпийского комитета России Станислава Позднякова, россияне могут войти в тройку по итогу общекомандного медального зачета. Согласно предположениям экспертов, доминировать Россия будет в трех категориях: художественная гимнастика, синхронное плавание и борьба.

У стадиона, где организована церемония открытия игр, проходили акции местных жителей, которые выступают против проведения Олимпиады.