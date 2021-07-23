В Токио открылись двадцать третьи летние Олимпийские игры

Церемония открытия началась 2,5 часа назад на практически пустом стадионе. Император Японии, спортсмены и 950 высокопоставленных членов иностранных делегаций почтили минутой молчания жертв пандемии коронавируса по всему миру, а также 11 израильских олимпийцев, погибших во время захвата заложников на Олимпиаде в Мюнхене полвека назад.

Российские спортсмены, выступающие без национальной символики из-за допинговых санкций, прошествовали на церемонии под номером 77. В то же время, за пределами стадиона несколько десятков местных жителей протестовали против неуместных, по их мнению, на фоне пандемии игр.

Олимпиада продлится до 8 августа.

