По делу о пропаганде наркотиков в видео блогера Юрия Дудя назначили психолого-лингвистическую экспертизу, — сообщает пресс-служба Зюзинского районного суда Москвы. Экспертизу проведут на базе университета имени Циолковского в Калуге. Представители блогера просили суд прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Они подчеркивали, что пропаганды наркотиков в видео не было – напротив, Дудь прямым текстом призывал воздерживаться от злоупотребления запрещенных веществ.
2021-07-23T16:33:20+03:00
2021-07-23T16:40:41+03:00
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16:33, 23 июля 2021
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