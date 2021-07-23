По делу о пропаганде наркотиков в видео блогера Юрия Дудя назначили психолого-лингвистическую экспертизу, — сообщает пресс-служба Зюзинского районного суда Москвы. Экспертизу проведут на базе университета имени Циолковского в Калуге. Представители блогера просили суд прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Они подчеркивали, что пропаганды наркотиков в видео не было – напротив, Дудь прямым текстом призывал воздерживаться от злоупотребления запрещенных веществ.