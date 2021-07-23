В Подмосковье закроют ковидный госпиталь в парке «Патриот», — объявил губернатор Андрей Воробьев

Это связано со снижением заболеваемости в регионе. Госпиталь прекратит свою работу с 1 августа. Также, по данным Воробьева, в Московской области делают порядка 75-80 тысяч прививок от ковида каждый день (в Москве – 90 тысяч).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз напомнил, что среди болеющих коронавирусом в столице вакцинированных в разы меньше, чем невакцинированных, и болеют они значительно менее тяжело.