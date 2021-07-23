Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%

Это самое резкое повышение со времен обвала рубля в декабре 2014. Свое решение регулятор обосновывает тем, что российская экономика уже перекрыла доковидный уровень, и из-за того, что за быстро растущим спросом не поспевает предложение, слишком сильно разогналась инфляция. Ее прогноз по итогам года повышен до примерно 6%, заодно ЦБ пересмотрел прогноз по росту ВВП – с 3-4% до 4-4,5%.

Ключевая ставка – это та, под которую ЦБ кредитует все остальные банки. Ее повышение обычно помогает повысить курс национальной валюты и сбить инфляцию, но тормозит экономический рост, понижение – наоборот. На ожиданиях роста ставки вчера рубль как раз заметно укрепился.