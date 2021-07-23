Бывшего главу калининградских «единороссов» арестовали по делу о развратных действиях в отношении подростков

Газета РБК со ссылкой на источники пишет, что Максиму Суворову инкриминируют 4 эпизода, но впоследствии число может возрасти. В партии изданию сказали, что на момент избрания меры пресечения он уже не являлся членом политической организации. Суворова отправили под стражу до 18 сентября.

Бывший глава регионального исполкома баллотировался в городской совет Калининграда и возглавлял местную группу партии на выборах в областную думу.