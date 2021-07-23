Блогер Юрий Хованский принес извинения за свою песню о «Норд-Осте»

Текст обращения опубликовал друг арестованного.

Песня является ужасной ошибкой, она отвратительна и не имеет оправдания, написал Хованский. По словам блогера, больше всего он бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. При этом принести личные извинения всем, кого его работа оскорбила он не может, поскольку находится в следственном изоляторе, поэтому попросил своего друга Илью Давыдова опубликовать это письмо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Именно из-за песни про теракт на спектакле «Норд-Ост» Юрий Хованский и находится сейчас под арестом. Его задержали в Санкт-Петербурге в начале прошлого месяца. Следственный комитет утверждает, что обвиняемый 3 июня подключился к одной из онлайн-трансляций и спел песню, преследуя цель оправдать терроризм. Сам же Хованский признал свою вину лишь частично.

Если блогера все же признают виновным, ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Согласно постановлению суда, Юрий Хованский пробудет под арестом минимум до 8 августа.