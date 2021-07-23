Верховный суд отказался рассматривать иск «Яблока» о видеонаблюдении на выборах

В партии считают, что отказ от общедоступных трансляций с участков нарушает избирательные права.

В принятии искового заявления «Яблока» отказано, сообщили агентству ТАСС в Верховном суде. При этом там не стали уточнять, на каком основании жалоба не была принята к рассмотрению. В партии, между тем, отметили, что уже получили письменный отказ, его изучают юристы, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Иск подали в минувший вторник. В Яблоке требовали признать незаконным решение Центризбиркома оказаться от общедоступной видеотрансляции выборов. В партии сочли, что ЦИК превысил свои полномочия, ограничив граждан в праве на контроль за голосованием.

Там также полагают, что доступ к трансляции только определенных людей является коррупциогенным фактором и создает почву для многочисленных нарушений. Глава ЦИКа Элла Памфилова назвала иск Яблока безответственным и подленьким. По ее словам, общедоступная трансляция с избирательных участков в течение трех суток обошлась бы Москве почти в 1 миллиард рублей, и все это «для удовлетворения простого любопытства и диванных наблюдателей».

На выборах в Госдуму осенью голосование вновь будет трехдневным. Оппозиция и эксперты отмечали, что таким образом создаются условия для фальсификаций, поскольку обеспечить избирательные участки независимым наблюдением на весь срок невозможно