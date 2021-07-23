Москва пока не будет исключать «Талибан» из списка организаций, запрещённых в России

Никаких новаций, по выражению пресс-секретаря президента, в этом вопросе нет. Дмитрий Песков назвал «Талибан» достаточно мощной силой и отметил, что для Кремля важно всё, что происходит на территории Афганистана.

В начале июля делегация «Талибана» посетила Москву. Как рассказали в МИДе, представители террористической организации подтвердили заинтересованность в мире. На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы активизировали наступление на правительственные войска и заявляют о том, что под их контролем находится бОльшая часть страны.