Центробанк пообещал вернуть ключевую ставку в диапазон 5-6% по мере замедления инфляции

Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Банк России повысил базовую ставку сразу на один процентный пункт – это максимальное повышение с декабря 2014 года. Теперь ключевая ставка ЦБ – 6,5% годовых. Кроме того, не исключается и дальнейшее повышение этого показателя.
2021-07-23T15:31:27+03:00
2021-07-23T15:46:25+03:00
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15:31, 23 июля 2021
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