Центробанк пообещал вернуть ключевую ставку в диапазон 5-6% по мере замедления инфляции

Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегодня Банк России повысил базовую ставку сразу на один процентный пункт – это максимальное повышение с декабря 2014 года. Теперь ключевая ставка ЦБ – 6,5% годовых. Кроме того, не исключается и дальнейшее повышение этого показателя.