Москва, по оценкам властей, прошла пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Сергей Собянин сказал, что показатели прироста заболевших пятую неделю снижаются. Меньшими темпами, но также идет на спад числа госпитализаций. В связи с этим он выразил надежду на дальнейшее улучшение.

В городе, по словам градоначальника, напряженно работают пункты вакцинации. В день прививку от коронавируса делают порядка 90 тысяч человек.

Об отрицательной динамике говорят и власти Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев сказал, что с 1 августа закроет временный госпиталь для зараженных коронавирусом в парке «Патриот».

