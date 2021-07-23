Более 30 человек погибли в Индии в результате схода оползня

Он был вызван продолжительными муссонными ливнями в центральной части страны. Газета «Хинду» со ссылкой на местные власти пишет, что стихия обрушилась на одну из деревень еще в четверг вечером, но из-за плохой погоды спасательная операция началась с задержкой. Всего под землей оказались десятки домов. Издание уточняет, что число жертв еще может вырасти, поскольку порядка 20-ти жителей остаются пропавшими без вести.