Более 30 человек погибли в Индии в результате схода оползня

Он был вызван продолжительными муссонными ливнями в центральной части страны. Газета «Хинду» со ссылкой на местные власти пишет, что стихия обрушилась на одну из деревень еще в четверг вечером, но из-за плохой погоды спасательная операция началась с задержкой. Всего под землей оказались десятки домов. Издание уточняет, что число жертв еще может вырасти, поскольку порядка 20-ти жителей остаются пропавшими без вести.
2021-07-23T15:05:42+03:00
2021-07-23T15:05:58+03:00
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15:05, 23 июля 2021
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