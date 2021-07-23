Центробанк серьезно повысил ключевую ставку. Это самое резкое ее увеличение с 2014 года.

Ключевая ставка повышена на 1 п.п., до 6,5%. Подобного роста не было уже несколько лет. В последний раз такое увеличение произошло 7 лет назад, когда ЦБ на фоне роста рисков девальвации и инфляции повысил ставку с 10,5 до 17%. Сейчас решение принимал совет директоров Центробанка, он не исключает и дальнейший рост ключевой ставки. Данный вопрос будет обсуждаться и решаться на ближайших заседаниях. Кроме того, ЦБ значительно повысил свои прогнозы по инфляции. В этом году она может составить 5,7–6,2%. К 4–4,5% рост цен вернется только в 2022 году, отмечают в Банке России. Как пишет сайт РБК, в июле рост цен достиг 6,5% и обновил максимальное значение с лета 2016 года. Сильнее всего дорожали некоторые овощи, в частности, морковь и картофель. В июле такого резкого роста не было.

Банк России ранее изменил и прогноз по росту ВВП в этом году: он повышен до 4-4,5%.