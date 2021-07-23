В Токио в эти минуты проходит церемония открытия летних Олимпийских игр

Из-за эпидемии коронавируса состязания начинаются на год позже.

Участники театрализованного представления, с которого традиционно начинается каждая церемония открытия Игр, вышли на практически пустую арену. На стадионе, который вмещает 68 тысяч человек, присутствуют только 950 зрителей: это официальные лица и журналисты.

Тема пандемии оказалась отражена в церемонии: началась она со спортсменов на тренажерах — символ того, что атлеты были вынуждены тренироваться в домашних условиях. Кроме того, была объявлена минута молчания в память о погибших за время пандемии.

В основном же церемония посвящена традиционным элементам истории и культуры Японии: например, японские пожарные показали сцену, посвященную истории страны XVII-XIX века. Другая сцена – где из дерева смастерили олимпийские кольца – в знак того, что когда-то почти вся Япония была деревянной. Кстати, в изготовлении колец использовались деревья, высаженные участниками предыдущей Олимпиады в Токио 1964 года.

Под звуки гимна был поднят национальный флаг. В эти минуты спортсмены более 200 стран выходят на Олимпийский стадион: несмотря на то, что зрители практически нет, атлеты машут трибунам руками.

Тем временем возле Олимпийского стадиона проходит очередная акция протеста против проведения Игр. Опросы, проведенные в Японии ранее, показывали, что большая часть жителей выступает за отмену Олимпиады или ее перенос.