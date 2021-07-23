Аккаунт издания «Проект» в социальной сети Instagram разблокировали. Еще накануне главный редактор Роман Баданин говорил, что доступ к странице был закрыт в связи с неким нарушением норм сообщества, однако теперь без объяснения причин ограничение было снято.

В середине июля Генпрокуратура признала нежелательным американского учредителя «Проекта». Одновременно с этим Министерство юстиции внесло Баданина и еще четырех журналистов в список иностранных агентов.