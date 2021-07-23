Блогер Юрий Хованский написал из СИЗО письмо с извинениями за песню про теракт «Норд-Ост». Как пишет сайт «Открытые медиа», текст на странице «ВКонтакте» опубликовал его знакомый. Хованский назвал песню ужасной ошибкой и сказал, что хотел бы, чтобы ее никогда не было. Блогера задержали в начале июня. В его квартире прошли обыски. Следователи опубликовали видео показаний Хованского, на котором он полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. По статье об оправдании терроризма ему грозит до 7-ми лет лишения свободы.
2021-07-23T14:32:37+03:00
2021-07-23T14:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2875804-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 23 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратники Навального опубликовали новое расследование об имуществе и тратах спикера Госдумы Вячеслава Володина Мать Вячеслава Володина Лидия Барабанова и отец его предполагаемой жены Юрий Полякин являются владельцами фирмы Инвест Холдинг, которая самостоятельно и через дочерние структуры владеет коммерческой недвижимостью…