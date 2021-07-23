Блогер Юрий Хованский написал из СИЗО письмо с извинениями за песню про теракт «Норд-Ост». Как пишет сайт «Открытые медиа», текст на странице «ВКонтакте» опубликовал его знакомый. Хованский назвал песню ужасной ошибкой и сказал, что хотел бы, чтобы ее никогда не было. Блогера задержали в начале июня. В его квартире прошли обыски. Следователи опубликовали видео показаний Хованского, на котором он полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном. По статье об оправдании терроризма ему грозит до 7-ми лет лишения свободы.