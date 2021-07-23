Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре столицы. 1-го апреля он превысил скорость во время езды по Новинскому бульвару, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, водитель которого пострадала. Нарушителю назначили наказание в виде 2-х лет ограничения свободы и лишения прав сроком на 3 года. В надзорном ведомстве просят приговор пересмотреть, называя его чрезмерно мягким, а также настаивая на том, что в процессе были нарушения требования уголовного законодательства.
2021-07-23T14:32:14+03:00
2021-07-23T14:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 23 июля 2021
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