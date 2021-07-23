Театр «Современник» не стал отменять спектакль «Первый хлеб», несмотря на угрозы и обращения в Генпрокуратуру – ранее в общественной организации «Офицеры России» усмотрели в постановке оскорбление ветеранов и пропаганду однополой любви.

После сообщений о жалобах в «Современнике» состоялось совещание – по его итогам, в ближайшее время, театр опубликует свою позицию. В администрации «Эху» рассказали, что спектакль «Первый хлеб» из репертуара не убирали, он состоится сегодня. Билеты раскуплены. В театре, между тем, отметили, что меры безопасности усиливать не будут – нет такой возможности. Премьера пьесы, с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли, состоялась несколько дней назад. В центре спектакля, как следует из аннотации, поколение потерянных молодых людей, которые не знают, что делать со своими жизнями и поэтому идут на войну. В «Офицерах России» называют пьесу «предельно неуважительной к защитникам Отечества», ссылаются на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви». Там потребовали изменить спектакль к сегодняшнему показу и пожаловались в Генпрокуратуру и столичную мэрию.

Это далеко не первый раз, когда российские театры сталкиваются с претензиями и требованиями отменить спектакли. На постановки жалуются православные активисты, казаки и политики.