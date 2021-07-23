Власти Аргентины пригрозили разорвать контракт на поставки российской вакцины от коронавируса. Как говорится в письме советника президента республики, которое оказалось в распоряжении газеты La Nacion, Буэнос-Айрес до сих пор не получил почти 20 млн доз. Из них большая часть – это второй компонент, который нужен многим гражданам республики, привившихся больше полугода назад.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал «Эху», что речь идет о техническом сбое, который в ближайшее время будет оперативно исправлен. Косачев также отметил, что в этой ситуации нет никакой политики. В Кремле тем временем считают случившееся лишь задержкой.