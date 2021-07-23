Зюзинский суд Москвы начал рассматривать сегодня административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков из-за двух интервью с представителями шоу-бизнеса. Сегодня суд назначил экспертизу материалов. О новом заседании объявят, когда будут готовы результаты исследования. Ранее с жалобой на интервью, которые были опубликованы на YouTube-канале Дудя, в силовые структуры обратилась провластная организация под названием «Лига безопасного интернета».

Сам Юрий Дудь пока от комментариев воздерживается. Он отказался общаться с журналистами как до, так и после заседания.