Газета «Ведомости» опубликовала статью журналиста Ивана Сафронова, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене

Текст под названием «Шпионов делать из этих людей» Сафронов передал редакции «Ведомостей», где он когда-то работал специальным корреспондентом, через своих адвокатов. В печатной версии издания она разместилась на целой полосе в разделе «Мнения». Изначально публикация Сафронова была и на сайте «Ведомостей», однако затем она стала недоступна, а после перестала работать вся интернет-версия газеты. В редакции утверждают, что речь идет о хакерской атаке. В свою очередь, шеф-редактор сайта «Ведомостей» утверждает, что редакция не удаляла статью.

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В своей публикации Сафронов рассуждает о работе следователей по статьям о госизмене о шпионаже. В год по ним, по словам журналиста, осуждается по 10 человек, в то время как в оперативной разработке, по самым скромным подсчетам, находятся не менее 50 человек. Попасть под «шпионские» статьи, утверждает Сафронов, может быть несложно: обычно речь идет о гражданах старше 50 лет с высшим образованием и контактами за рубежом – будь то родственники или иностранные коллеги.

Само дело о шпионаже или госизмене, отмечает журналист, не является самоцелью для следствия. Гораздо важнее – получить от обвиняемых показания, из которых, как на конвейере, будут появляться новые дела. Людей старшего возраста, утверждает Сафронов, легче склонить к признательным показаниям, потому что они наиболее уязвимы. Особенно если следственных действий с ними не проводится по несколько месяцев и они находятся практически в полной изоляции. При этом Сафронов убежден, что среди обвиняемых встречаются и настоящие шпионы, но, по его мнению, их не так много, как хотелось бы властям.

Публикация бывшего журналиста Ивана Сафронова в «Ведомостях» по делам о госизмене включена в дайджест публикаций, который читает президент. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья. У всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться. [Пока никакой реакции президента] нет», — сказал он.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов уже больше года находится под стражей по обвинению в госизмене. Бывшего спецкора «Ведомостей» и газеты «Коммерсантъ», который писал о военной и космической тематике, обвиняют в передаче странам НАТО сведений о поставках оружия в Африку. Сафронов не признает свою вину.