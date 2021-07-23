В эти минуты в Токио стартует церемония открытия Олимпийских Игр 2020. Однако этому событию рады не все.

Спортивные состязания разбили общество на две группы: большая часть из них считает, что проведение подобных мероприятий в разгар пандемии неуместно, остальные же хотят насладиться торжественным моментом. Как показал опрос японской газеты «Асахи», более 60% японцев проголосовали за отмену или повторный перенос Игр.

Однако недовольство выражается не только в социологических данных. На протяжении последнего месяца люди выходили на улицы в знак протеста. Так, в период эстафеты Олимпийского огня в городе Мито одна из местных жительниц попыталась погасить факел, стреляя в него из водяного пистолета. Однако полиция быстро ее арестовала. Один из жителей Токио во время очередного митинга высказал мнение, что Игры в этом году просто не нужны. Между тем в стране есть и те, кто рад тому, что Олимпиада все же состоится, пусть даже без болельщиков. Сегодня некоторые из них пришли к главной трибуне, чтобы почувствовать праздничное настроение. На трибуны не допускают не только иностранных болельщиков. Так, в 6 префектурах, включая Токио, японцы не смогут наблюдать за состязаниями вживую.

На саму церемонию пропустили менее тысячи официальных лиц. Зрителей на трибунах не предполагалось. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах попытался приободрить болельщиков и участников Игр. По словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, за здоровьем спортсменов на Олимпиаде пообещали тщательно следить. Тем временем японский телеканал NНК сообщает, что организаторы Игр столкнулись с нехваткой комплектов для тестирования на коронавирус.

Зарубежные СМИ отмечают, что участие Российской Федерации на предстоящих летних олимпийских играх в Токио и потом на зимней Олимпиаде в Пекине, из-за череды допинговых скандалов будет проходить в особых условиях — без национального гимна, флага и без официального названия олимпийской сборной.

С 2014 года репутация российских спортсменов запятнана разоблачениями о допинговом скандале в Сочи и множеством других конфликтов , охладивших отношения Москвы с Западом. «Олимпиада в Токио — третья, на которой Россия подвергается пристальному вниманию в связи с обвинениями в допинге», — пишет The Guardian (перевод сайта Инопресса). — Кремль «зажат между желанием дать отпор обвинениям в допинге, санкциями в отношении сборной и надеждой на то, что российский флаг может вернуться на соревнования». При этом, пишет британская газета, по-прежнему ожидается, что российская команда займет третье место по количеству олимпийских медалей.

Портал Voxmedia напоминает, что в конце 2019 года ВАДА обвинило Россию в систематическом использовании стимуляторов и отлучило ее от официального участия в международных соревнованиях на четыре года. Масштаб ее (допинговых) манипуляций сопоставим с практикой ГДР и ряда других стран, отделенных от Запада Железным занавесом в далекие 70—е, пишет издание.

Запрет для России на использование национальных символов на международных соревнованиях будет снят в середине декабря 2022 года. В Токио вместо национального гимна российские спортсмены будут слушать увертюру Первого концерта Чайковского. (Материал подготовил Ринат Валиулин)

Сайт Олимпиады за несколько часов до открытия поменял государственную принадлежность Крыма с российской на украинскую. Еще накануне карта на одной из страниц портала была с обозначенной границей между полуостровом и территорией Украины. Тогда же глава думского комитета по физкультуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев приветствовал такой шаг и говорил, что решение Международного комитета должны уважать все. Сегодня Международный олимпийский комитет подтвердил исправления. В МОК добавили, что изображение полуострова российским было досадной ошибкой. В Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, сказали, что комитет принес извинения Киеву.