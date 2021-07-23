Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5% годовых. Годовая инфляция в РФ составит в 2021 году 5,7-6,2% , — сообщает Центробанк.
2021-07-23T13:36:26+03:00
2021-07-23T13:36:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 23 июля 2021
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