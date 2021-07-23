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13:34, 23 июля 2021

В Кремле отказались считать срывом ситуацию с поставками вакцины «Спутник» в Аргентину

В Кремле отказались считать срывом ситуацию с поставками вакцины «Спутник» в Аргентину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что речь идет о задержках, и добавил, что Российский фонд прямых инвестиций находится в контакте с принимающей стороной, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы. Представитель главы государства заверил, что обязательства будут выполняться.

Ранее аргентинская газета «Насьон» сообщила, что власти просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента «Спутника» и угрожают расторгнуть договор.


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