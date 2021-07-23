Верховный суд отказался рассматривать иск партии «Яблоко» о видеонаблюдении на выборах. Об этом пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на картотеку суда. Причины решения в карточке дела не указаны.

Политическая организация подала жалобу на Центризбирком после того, как был принят новый порядок видеонаблюдения, исключающий трёхсуточную трансляцию для всех желающих. В «Яблоке» это сочли нарушением прав граждан. ЦИК в ответ назвал иск абсурдным и «подленьким» и объяснил, что подобная трансляция слишком дорого стоит.