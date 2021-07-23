Песков назвал изменение госпринадлежности Крыма на сайте Олимпиады поводом для реакции российского посольства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменение государственной принадлежности Крыма на сайте Олимпийских игр в Токио поводом для реакции российского посольства и спортивных чиновников. Об этом пресс-секретарь главы государства сообщил, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству, в том числе нашим спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», — сказал он.

Сайт токийской Олимпиады поменял государственную принадлежность Крыма. Еще накануне на карте на одной из страниц портала между полуостровом и территорией Украины была нарисована граница, на что обращали внимание российские СМИ. Изменения в карте и признание Крыма на ней украинским произошли минувшей ночью. Представители оргкомитета Олимпиады эту ситуацию не комментировали.