В интернете оказался недоступен сайт газеты «Ведомости». При попытке зайти на него появляется страница с кодом ошибки. Издатель объясняет это DDoS-атакой. Перед этим с сайта исчезла статья бывшего сотрудника «Ведомостей», а сейчас советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Находящийся в СИЗО «Лефортово» по подозрению в госизмене журналист в своей публикации раскрыл специфику работы следствия с подозреваемыми по шпионским статьям. По оценкам Сафронова, ежегодно в стране осуждают примерно 10 человек, а еще более полусотни находятся в оперативной разработке следствия. При этом, по мнению журналиста, настоящих шпионов не так много, а обилие приговоров связано с тем, что «система требует всё новых и новых дел».