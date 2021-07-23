Аргентина пригрозила, что разорвет контракты с Россией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». В письме советника президента Аргентины, которое оказалось в распоряжении газеты «Насьон», говорится, что страна недополучила почти 20 миллионов доз, и бОльшая часть из них – это второй компонент, который необходим гражданам Аргентины, уже привившимся первой частью препарата.

Депутат от аргентинской оппозиции Фернандо Иглесиас считает, что его соотечественников использовали для испытания российской вакцины. В Буэнос-Айресе пригрозили закупать вакцины в США.

В Кремле говорят, что в ситуации вокруг экспорта «Спутника» речь идет не о срыве поставок, а лишь о задержках. Там полагают, что проблемы возникли из-за роста желающих привиться в самой России. Российский фонд прямых инвестиций находится в контакте с зарубежными заказчиками «Спутника», чтобы урегулировать проблемы из-за задержки с поставкой вакцины. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Не срыв [поставок вакцины], а задержки. Ведется напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребности россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан. все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это безусловный авторитет. Что касается выполнения обязательств по внешним рынкам, в том числе по Аргентине, безусловно, они будут выполняться. Произошла задержка, РФПИ находится в контакте со своими контрагентами, с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать», — сказал он.